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Жителей подтопленных территорий Пензенской области просят сдать оружие

12 апреля в 09:55 296 просмотров

Полиция Пензенской области предлагает жителям подтопленных территорий сдать оружие на временное хранение.

В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что это необходимо, чтобы никто его не украл и не потерял. Для того, чтобы сдать оружие на хранение в подразделение полиции по месту жительства, необходимо обратиться в дежурную часть.

Напомним, в период паводка и активного таяния снега в Нижнеломовском, Сердобском, Каменском, Мокшанском, Иссинском и других районах произошло подтопление большого количества жилых домов. В Нижнеломовском районе ввели режим ЧС. Фотографии и видеозаписи затопленного населенного пункта можно посмотреть здесь.

Помимо Нижнеломовского, подтопления охватили Сердобский район, поселок Мичуринский и дошли до Пензы.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0-1503130/

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