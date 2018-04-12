В Сердобском районе Пензенской области вода затапливает дома. Об этом в « Жалобной книге » информагентства «Пенза-Пресс» рассказал местный житель.

«В поселке Пригородное с конца прошлой недели началась подниматься вода в реке Сердобе. Уже затоплен почти весь поселок. Жители в панике спасают мебель, поднимают все в доме, поднимают домашних животных, выпустили собак, чтобы те не утонули. К сожалению, от города Сердобск не поступает никакой помощи бедным жителям.

Такой паводок будет сродни паводку 1994 года, а, может быть, и больше. Тогда был затоплен практически весь поселок.

От Пензы приехали сегодня МЧС и разбили палатки на мосту. По словам очевидцев, лед встал на заторе.

Из-за подъема воды у всего населения грозятся отключить воду и свет. У многих в домах стоят на отоплении счетчики, которые работают от света. В итоге город хочет оставить поселок и без отопления! Люди остаются тонуть в полной темноте и холоде!

Также, по словам очевидцев, предприниматель, заведующий автобусами в городе, стал прокладывать на дороге в Тупор дорогу. Возит песок и щебень. От этих работ, вода начала поднимать гораздо быстрее и топить улицы, которые до этого были еще сухими!

Просим власти Пензы помочь району! Фото сделаны 10 апреля. Сейчас уровень воды и количество затопленных домов увеличилось в разы», — рассказал автор жалобы.

Информагентство направило по этому поводу официальный запрос.