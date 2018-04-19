Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси

Порой вызов такси превращается в самую настоящую рулетку, и только случай решает, повезет вам с водителем и успеете ли вы доехать вовремя. Многие считают, что пик приключений приходится на «горячие» часы — утренние и послерабочие. Но пробовали ли вы вызвать машину в непопулярное время и на непопулярный маршрут?

Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» решил провести эксперимент. Он проверил качество работы трех популярных служб такси в Пензе: «Максим», «Яндекс. Такси» и «Везет» (или «Rutaxi»). Эксперимент выглядел следующим образом: на протяжении трех дней, с понедельника по среду, ровно в 12.30 журналист заказывал машину с ул. Маркина, 1 к торговому центру «Южный». В первый день звонил в «Максим» (52−22−22), во второй — в «Яндекс. Такси» (чаще всего люди вызывают такси через приложение, но у «Яндекса» имеется и телефон, для чистоты эксперимента корреспондент также решил позвонить, номер — 21−22−22), в третий — в «Везет» (23−02−30).

Такси «Максим»

Ровно в 12.30 сотрудник «Пенза-Пресс» позвонил в сервис такси и заказал машину. Оператор вежливо уточнила номер телефона, по которому можно будет перезвонить. Стоимость поездки составила 65 рублей.

Спустя четыре минуты позвонили с сотового номера и сообщили о том, что пора выходить: приехала черная «Лада Гранта». Никаких предварительных SMS-сообщений или звонков о том, какая машина назначена и через сколько минут подъедет, не было.

Журналиста встретил чистый автомобиль, вежливый водитель, в салоне приятно пахло освежителем. На просьбу открыть окно таксист отреагировал благосклонно, в течение поездки не хамил.

Однако сдачи со ста рублей у него не оказалось. Исход ситуации немного удивил… Водитель не взял деньги за поездку. Но тут ничего не поделаешь: таксисты обязаны иметь сдачу, а вот клиент бежать в ближайший магазин за разменом — нет.

Обязаны ли водители знать, как рассчитывается стоимость поездки — этого мы, к сожалению, сказать с уверенностью не можем. Мужчина лишь разъяснил, как рассчитывается простой машины: первые пять минут — бесплатно, каждая последующая — пять рублей.

«Яндекс. Такси»

Сложилось так, что с этим заказом повезло больше всего. Его оперативно принял вежливый оператор, уже в 12.32 пришло SMS с номером машины и телефоном водителя, а также временем, когда стоит выходить. Еще через две минуты — следующее сообщение, уведомившее о том, что синяя «Лада Гранта» подъехала. Правда, стоимость поездки оказалась чуть выше — 69 рублей.

Корреспондента ждала чистая машина, опрятный и хорошо пахнущий салон, вежливый и разговорчивый водитель. Он рассказал, как в «Яндексе» формируется стоимость поездки (49 рублей за посадку + 10 рублей за каждый километр) и нашел сдачу со ста рублей. Правда, недодал один рубль.

Простой у «Яндекс. Такси» оказался дешевле, чем у «Максима», — минута ожидания стоит четыре рубля. Однако бесплатно ждать будут всего три минуты.

Такси «Везет»

Сюрпризы с «Rutaxi» начались уже на стадии приема заказа. Дело в том, что в предыдущих сервисах операторы уточняли, на какой номер следует оформить заказ. Журналист, звоня с рабочего телефона, давал номер своего сотового, на который оператор перезванивал или отправлялось SMS. В «Везет» этого не произошло, поэтому пришлось перезвонить, чтобы переоформить заказ на другой номер.

Оператор заявила, что не может найти заказ: каким-то образом он исчез. Журналист попросил его переоформить, продиктовал номер… Но тут девушка сообщила: «А вообще-то — вот же он, ваш заказ. Да у вас уже машина назначена, серая «Дэу-Джентра». С вас 85 рублей со скидкой 25%». Скидка больше смахивала на наценку…

Вторая несостыковка: оператор сказала, что машина подъедет через пять минут, но следом пришло SMS-уведомление о том, что ждать — целых 15. В итоге приехала через две. С какого момента в такой ситуации считался бы простой — неизвестно.

В 12.39 приехала грязная иномарка, внешний вид которой журналист, как и в предыдущих случаях, решил запечатлеть. Тогда водитель, увидев, что машину сфотографировали, наотрез отказался ехать. Почему он решил, что снимать такси запрещено, неизвестно.

Пришлось вернуться в редакцию и вновь попытать счастье. Но сначала нужно было уточнить, почему водитель отказался выполнять заказ. Журналист позвонил в «Везет», объяснил ситуацию, его переключили на службу качества. Когда представитель «Пенза-Пресс» повторно объяснился, сотрудница пообещала, что передаст информацию специалисту, который обязательно перезвонит. На вопрос, могут ли повторно принять заказ, сказала: «Переключить вас на оператора обратно не можем, у нас нет такой функции».

Корреспондент вновь набрал номер 23−02−30 (в какой уже раз?). На часах было 12.44. В 12.46 оператор перезвонил, назначив белую «Ладу Гранту». В каких случаях отправляют SMS, а в каких — звонят, понять сложно.

В 12.47, спустя 17 минут с начала заказа, приехал автомобиль — тоже не отличавшийся чистотой, но фотографировать его журналист уже не стал. Его встретил молчаливый водитель, который не поздоровался, но в просьбе приоткрыть окно, тем не менее, не отказал.

В 12.49, во время поездки, корреспонденту позвонил сотрудник службы качества. На просьбу перезвонить через пять-семь минут с готовностью согласился…

Перезвонили, правда, только спустя день. Девушка заверила, что в отношении таксиста будут применены соответствующие меры. Какие именно, рассказать, правда, отказалась.

Как формируется стоимость заказа, водитель, как и в случае с такси «Максим», не знал. Бесплатный простой составляет пять минут, каждая последующая обходится в пять рублей.

Зато у таксиста нашлась сдача, и не только со ста рублей, но и с тысячи. Таким образом, в нужном месте журналист «Пенза-Пресс» в итоге оказался в 12.57, то есть спустя 27 минут. Тот случай, когда дешевле и быстрее было пройти пешком.

Вызов такси на короткую дистанцию и в непиковое время — это не показатель, скажете вы? Возможно, но в результате эксперимента журналист оказался в трех совершенно разных ситуациях, о которых подробно рассказал в материале. А стоит ли делать какие-то выводы, решать только вам.