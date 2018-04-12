В Пензенской области скончался известный врач Геннадий Ерошин

Об этом глава региона сообщил в микроблоге в Twitter.

«Глубочайшие соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося сегодня известного пензенского врача, общественного деятеля, человека активного и неравнодушного — Геннадия Леонидовича Ерошина. Это невосполнимая утрата для всей Пензенской области», — написал он.