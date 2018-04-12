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Пензенские власти выразили соболезнования родным Геннадия Ерошина

В Пензенской области скончался известный врач Геннадий Ерошин

12 апреля в 12:23 520 просмотров
, общественный деятель Геннадий Ерошин.

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В Пензенской области скончался известный врач, общественный деятель Геннадий Ерошин.

Об этом глава региона сообщил в микроблоге в Twitter.

«Глубочайшие соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося сегодня известного пензенского врача, общественного деятеля, человека активного и неравнодушного — Геннадия Леонидовича Ерошина. Это невосполнимая утрата для всей Пензенской области», — написал он.


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