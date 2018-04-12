Пензенские власти выразили соболезнования родным Геннадия Ерошина

«Поистине врач от Бога, он, пройдя многие ступени системы регионального здравоохранения — от врача центральной районной больницы до руководителя крупнейшего лечебного учреждения Пензенской области, всегда и везде делал все возможное для сохранения и улучшения здоровья населения.
За время работы Геннадия Леонидовича в должности главного врача областной детской больницы им. Филатова заметно укрепилась материально-техническая база учреждения: построено пять зданий — поликлиника, корпус раннего детства, хозяйственный блок. Внедрены около 300 новых методик обследования и лечения.
При непосредственном участии Геннадия Ерошина оториноларингологическая служба Пензенской области стала одной из лучших в Российской Федерации.
Настоящий профессионал своего дела, он блестяще выполнял каждое дело, за которое брался, был чуток и отзывчив, уважаем коллегами и пациентами.
Имя Геннадия Леонидовича Ерошина навсегда вписано в историю Пензенской области. Пусть светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах земляков», — говорится в некрологе.