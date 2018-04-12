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В Пензенской области скончался известный врач Геннадий Ерошин

Пензенские власти выразили соболезнования родным Геннадия Ерошина

12 апреля в 12:36 498 просмотров
, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по области Дмитрий Каденков, члены правительства, глава города Валерий Савельев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким Геннадия Ерошина, который скоропостижно скончался 12 апреля на 72-м году жизни.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по области Дмитрий Каденков, члены правительства, глава города Валерий Савельев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким Геннадия Ерошина, который скоропостижно скончался 12 апреля на 72-м году жизни.

«Поистине врач от Бога, он, пройдя многие ступени системы регионального здравоохранения — от врача центральной районной больницы до руководителя крупнейшего лечебного учреждения Пензенской области, всегда и везде делал все возможное для сохранения и улучшения здоровья населения.

За время работы Геннадия Леонидовича в должности главного врача областной детской больницы им. Филатова заметно укрепилась материально-техническая база учреждения: построено пять зданий — поликлиника, корпус раннего детства, хозяйственный блок. Внедрены около 300 новых методик обследования и лечения.

При непосредственном участии Геннадия Ерошина оториноларингологическая служба Пензенской области стала одной из лучших в Российской Федерации.

Настоящий профессионал своего дела, он блестяще выполнял каждое дело, за которое брался, был чуток и отзывчив, уважаем коллегами и пациентами.

Имя Геннадия Леонидовича Ерошина навсегда вписано в историю Пензенской области. Пусть светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах земляков», — говорится в некрологе.


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