Пензенские власти выразили соболезнования родным Геннадия Ерошина

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по области Дмитрий Каденков, члены правительства, глава города Валерий Савельев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким Геннадия Ерошина, который скоропостижно скончался 12 апреля на 72-м году жизни.

«Поистине врач от Бога, он, пройдя многие ступени системы регионального здравоохранения — от врача центральной районной больницы до руководителя крупнейшего лечебного учреждения Пензенской области, всегда и везде делал все возможное для сохранения и улучшения здоровья населения.

За время работы Геннадия Леонидовича в должности главного врача областной детской больницы им. Филатова заметно укрепилась материально-техническая база учреждения: построено пять зданий — поликлиника, корпус раннего детства, хозяйственный блок. Внедрены около 300 новых методик обследования и лечения.

При непосредственном участии Геннадия Ерошина оториноларингологическая служба Пензенской области стала одной из лучших в Российской Федерации.

Настоящий профессионал своего дела, он блестяще выполнял каждое дело, за которое брался, был чуток и отзывчив, уважаем коллегами и пациентами.

Имя Геннадия Леонидовича Ерошина навсегда вписано в историю Пензенской области. Пусть светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах земляков», — говорится в некрологе.