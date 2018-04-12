В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Рецензия на книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»
Чем опасен избыточный вес у ребенка
Стали известны масштабы «потопа» в Мичурино. ВИДЕО
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенец стал свидетелем ДТП на ул. Окружной. ВИДЕО
На ул. Лермонтова иномарка врезалась в столб. ФОТО
На ул. Окружной столкнулись грузовик и легковушка
На ул. Бакунина столкнулись две иномарки — пензенцы
В сквере им. Дзержинского мемориал погибшим в Кемерово превратился в свалку. ФОТО
В Бессоновке автобус с пассажирами объехал пробку по обочине. ВИДЕО
В Сети появилось шикарное видео весенней Пензы
В Сети появились фото огромного провала на дороге в Иссинском районе
В Сети появилось видео размытой дороги в Иссинском районе
Открытие магазина в Пензе сопровождали песнями с матом

Тройное ДТП в Кривозерье вызвало недоумение пензенцев. ФОТО

12 апреля в 13:07 376 просмотров
, как могла произойти авария.

" data-title="Тройное ДТП в Кривозерье вызвало недоумение пензенцев. ФОТО — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенцы по фотографии в Сети гадают, как могла произойти авария.

«Сообразили на троих. Авария на светофоре, ул. Дизельная/3-ий проезд Бурмистрова», — подписал фото автор поста в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».

На снимке видно, как на дороге столкнулись три автомобиля: один из них застрял между двумя другими. Многие пользователи недоумевают, как такое могло произойти.

Отметим, что дорога в этом направлении имеет всего две полосы движения, однако на фото стоят четыре машины в ряд. Из-за образовавшегося в результате аварии затора автомобилям пришлось объезжать участок по встречке.

«Как обычно, кто-то решил проскочить не в своей полосе, а кто-то в своей полосе решил не уступать», — предположила подписчица группы Наталья.

«Это просто кто-то вчера резину надел летнюю. Subaru и Renault стояли на светофоре, а «одиннадцатая» решила тормозить, но резина — летняя. Вот и результат, заехал в аккурат», — пояснил очевидец происшествия Андрей.

Официальной информации по факту ДТП нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...