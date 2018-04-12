Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram, если выиграет суд

Роскомнадзор направил ходатайство с требованием немедленной блокировки мессенджера Telegram в случае, если суд удовлетворит иск, сообщают РИА Новости.

«Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства», — рассказала информагентству представитель надзорного ведомства в Таганском суде Москвы.

Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать мессенджер из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. По существу его начнут рассматривать 13 апреля. Уже прошел этап досудебной подготовки, на который юристы Telegram не пришли.

В качестве другого заинтересованного лица к иску привлекли ФСБ.