В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Рецензия на книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»
Чем опасен избыточный вес у ребенка
Стали известны масштабы «потопа» в Мичурино. ВИДЕО
Вам будет интересно
Наши новости
В России на ипотечном рынке зафиксировали новый рекорд
В России увеличился улов мойвы
Мамы смогут вместе с детьми уходить на бессрочный больничный
В России хотят увеличить пособия по уходу за ребенком
В Саратове разработали уникальный протез для ног
В Жилищный кодекс хотят внести поправки
Курс евро впервые за два года стал больше 80 рублей
В России появятся стандарты по охране здоровья офисных работников
Российских школьников обяжут посещать театры
В Вологде снизился уровень хлора в воде

Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram, если выиграет суд

12 апреля в 13:17 336 просмотров
, если суд удовлетворит иск, сообщают РИА Новости.

" data-title="Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram, если выиграет суд — Пенза-пресс, рунет за день">

Роскомнадзор направил ходатайство с требованием немедленной блокировки мессенджера Telegram в случае, если суд удовлетворит иск, сообщают РИА Новости.

«Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства», — рассказала информагентству представитель надзорного ведомства в Таганском суде Москвы.

Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать мессенджер из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. По существу его начнут рассматривать 13 апреля. Уже прошел этап досудебной подготовки, на который юристы Telegram не пришли.

В качестве другого заинтересованного лица к иску привлекли ФСБ.


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...