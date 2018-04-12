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В Сердобском районе уровень реки превысил критическую отметку

12 апреля в 14:36 500 просмотров

В Сердобском районе Пензенской области уровень воды в реке превысил критическую отметку.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в Сердобском районе действует режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке — 682 см при критическом 428 см. Подтоплен 131 дом, 724 придомовые территории.

В пункты временного размещения переехали 11 человек, из них пятеро — дети. Еще 56 человек разместились у родственников.

В ведомстве добавили, что в результате паводка погибших и пострадавших нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещей достаточно.

На реке Сердобе спасатели убрали ледовый затор. Ликвидируют последствия паводка 71 спасатель с помощью 18 спецмашин и 14 лодок.

Напомним, в зоне подтопления оказались Нижнеломовский, Сердобский, Каменский, Мокшанский, Иссинский и другие районы. Кроме того, в Нижнеломовском районе ввели режим ЧС. Фотографии и видеозаписи затопленного населенного пункта можно посмотреть здесь.

Также вода дошла до поселка Мичуринский и Пензы.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6748409/

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