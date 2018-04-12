Космонавт Самокутяев поздравил иссинскую молодежь с праздником

Александр Самокутяев напомнил ребятам, что звездный рейс Юрия Гагарина, который длился 108 минут, осуществил заветную мечту всего человечества, проложив дорогу к звездам.

«Триумфальный «гагаринский» полет ознаменовал глобальный научно-технический прорыв наших ученых инженеров, летчиков-испытателей и всех тех, кто своим ежедневным трудом приближал это грандиозное событие. Ведь такого еще не знала история космоса! Это были годы, наполненные энтузиазмом и гордостью за свою страну, за то, что она первой в мире запустила в космос ставшего легендарным человека — Юрия Алексеевича Гагарина», — цитируют письмо в молодежном парламенте при собрании представителей района.



Герой России призвал молодежь не останавливаться на достигнутых успехах, изобретать, добиваться побед.

К иссинской молодежи Александр Самокутяев обратился не случайно. Его мама, учитель физики Мария Александровна, родилась в Уварове. Будущий космонавт не раз проводил здесь каникулы, дружил с местными детьми.

Алексей Молебнов