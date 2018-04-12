В Пензенской области могут появиться «умные» светофоры

Губернатор Иван Белозерцев отметил необходимость постоянной модернизации городской транспортной инфраструктуры, совершенствования существующих систем управления автомобильным движением.

«В первую очередь, это касается обеспечения безопасности на дорогах, сохранения жизни и здоровья наших граждан — пешеходов, водителей и пассажиров на основе применения новых технологий, современных систем регулирования транспортных потоков, выстраивания оптимальных режимов работы светофорных объектов, функционирования интерактивной системы управления дорожным движением.

Прежде всего, речь идет об областном центре как населенном пункте с самым интенсивным автомобильным движением. Сегодня нам нужны комплексные решения по городу, чтобы функционировала единая, гибкая, эффективно действующая система управления дорожным движением», — подчеркнул он.

Также глава региона заметил, что вместе с внедрением автоматизированных систем необходимо повышать культуру участников дорожного движения, чтобы водители уступали дорогу пешеходам, а последние пересекали транспортные магистрали в установленных местах и только по соответствующему сигналу светофоров.

Участники мероприятия отметили, что принцип управления разными системами контроля дорожного движения строится на светофорах, которые находятся под управлением интеллектуальных дорожных контроллеров. Они регулируют ситуацию на дороге, а контроллеры по линиям передачи данных управляются центральным сервером.

Фазы работы светофоров регулируются в зависимости от времени года и суток, дня недели и текущей дорожно-транспортной ситуации.

По итогам презентации проектов губернатор поручил должностным лицам проработать вопросы конкретного применения оптимальных вариантов модернизации дорожно-транспортных систем, сообщает пресс-центр регионального правительства.