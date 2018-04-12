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Пострадавших в Колышлее детей выписали из больницы

12 апреля в 15:33 204 просмотра
, отравившиеся в Колышлее Пензенской области угарным газом, выписаны из больницы.

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Все дети, отравившиеся в Колышлее Пензенской области угарным газом, выписаны из больницы.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное.

Напомним, ЧП произошло утром 10 апреля. В школе во время проводили работы по откачке воды, помпу с бензиновым двигателем установили в подвале, при работе агрегата на месте скопились выхлопные газы, которые проникли в классы.

«По результатам лабораторных исследований воздуха установлено превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в два раза. Директору школы немедленно вручено предписание о приостановлении учебного процесса до устранения выявленных нарушений. Составлен протокол об административном правонарушении», — отметили в управлении Роспотребнадзора.

Проверку по факту ЧП также проводят прокуратура и следственное управление.


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