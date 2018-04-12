В Пензе областной суд снял обвинения с велосипедиста, попавшего в яму

Пензенский областной суд вынес решение по нашумевшему делу о велосипедисте, которого пытались оштрафовать за попадание в яму, занесенную снегом, и тем самым причинение ей вреда.

Ситуацию, произошедшую 24 ноября прошлого года, предали широкой огласке федеральные СМИ. Велосипедист-бодибилдер Андрей Чикин угодил в просевший дорожный люк, образовавший глубокую яму, в результате чего повредил свой байк. Молодой человек решил взыскать деньги за его ремонт с ГИБДД, но ситуация приобрела неожиданный оборот: инспектор в протоколе написал, что именно велосипедист нанес вред яме и должен понести ответственность. Суд едва не оштрафовал пензенца на 800 рублей, однако в итоге ограничился выговором.

Такое положение вещей молодого человека не устроило, и он решил обжаловать вердикт Октябрьского районного суда города Пензы в областном.

«Я остался виноватым. Вместо того, чтобы сделать замечание организации, которая должна следить за безопасностью дорог, тротуарами и ямами, его сделали мне. Судья, наверное, посчитал, что пусть будет «ни вашим, ни нашим»: и мне денег не надо платить, и сотрудник ГИБДД все правильно сделал. Я считаю, что это неправильно, что суд должен быть беспристрастным. Не знаю, что произошло с этой выбоиной и как ее вообще можно повредить, в чем меня обвинили. Я был просто в шоке», — рассказал Андрей Чикин журналистам перед заседанием.

По словам автоюриста Дмитрия Чудина, подобные ситуации — вовсе не редкость.

«Такие случаи регулярно происходят, особенно — в весенний период. Сотрудники ГИБДД, как правило, пытаются отказаться от составления материала, мотивируя это глупейшими отмазками. А суды поддерживают все полицейские постановления. Эта ситуация отличается от других тем, что Андрей — человек с активной гражданской позицией, решивший идти до конца», — отметил он.

Пензенский областной суд встал на сторону Андрея Чикина, сняв с него все обвинения.

«Решение судьи Октябрьского суда города Пензы от 12 февраля по делу об административном правонарушении в отношении Чикина Андрея Вячеславовича изменить, прекратить производство по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ за отсутствием в действиях Чикина состава административного правонарушения. Жалобу Чикина удовлетворить», — огласил решение судья Павел Попов.

Однако точка в деле еще не поставлена. По словам Дмитрия Чудина, все только начинается.

«Просто так ничего не получилось бы, нам помог большой общественный резонанс и участие СМИ в процессе. В результате областной суд встал на нашу сторону. Теперь мы пойдем дальше, вплоть до Европейского суда по делам человека. Будем требовать компенсацию от виновника ситуации: материального ущерба — это три-четыре тысячи, морального, а также всех понесенных юридических расходов», — сообщил автоюрист.