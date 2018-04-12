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Депутатам рассказали, почему пензенский бизнесмен не платил налоги 7 лет

12 апреля в 16:25 40 просмотров

За год в Пензе было выявлено 686 нарушений земельного законодательства. Об этом сообщила начальник отдела муниципального земельного контроля администрации города Светлана Александрова в ходе комиссии Гордумы 12 апреля.

По ее словам, в числе нарушений — использование земельных участков без правоустанавливающих документов, нарушение договорных отношений.

«За 2017 год были привлечены к ответственности три юридических лица за самовольное занятие земельного участка и нецелевое использование. Кроме того, направлено 30 материалов на освобождение 27 участков, по ним где-то уже есть решение суда, где-то вопрос рассматривается. Также есть материалы на снос самовольно возведенных объектов», — сказала начальник отдела земельного контроля горадминистрации.

В ходе обсуждения доклада депутаты подняли вопрос об индивидуальном предпринимателе, который, по их словам, не платит налоги за объекты на улице Осенняя.

«Эта проблема существует уже семь лет, и за это время ничего не было сделано. Получается, в городе можно заниматься бизнесом и ничего за это не платить», — возмутился один из народных избранников.

Светлана Александрова пояснила, как сложилась такая ситуация.

«На объекты был ранее наложен арест, он был снят только в июне прошлого года, после этого приставы проинформировали администрацию, и она сразу провела повторную проверку, чтобы зафиксировать, что данный объект установлен.

В настоящее время администрация Пензы подала исковое заявление в арбитражный суд об освобождении земельного участка. Также были направлены материалы о произведении расчета по поводу неосновательного обогащения, произведен расчет на сумму 371 тысяч рублей. Их гражданин не оплатил, поэтому готовим исковое заявление о принудительном взыскании», — сообщила она.


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