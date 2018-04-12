В Череповце идет крупное обновление городского трамвайного депо

В Череповец привозят трамваи. Подарок из десяти вагонов сделали городу столичные власти. Это важное событие для Череповца: в последний раз столь крупное обновление городского депо было в 80-х.

Как сообщает портал «35 медиа», на прибывших в Череповец трамваях пока — наименования московских маршрутов, однако вскоре вместо них появятся привычные «четверка» и «восьмерка». Сейчас техника проходит осмотр, на нее оформляются нужные документы.

«Главное, чтобы ходовая была. Мы когда приезжали в Москву, определяли состояние, об этом больше и заботились. Не столько о внешнем виде, сколько о его предстоящей ходимости. Она нас больше всего радует», — отметил директор «Электротранса» Алексей Калашников.

По словам специалистов, новый трамвай стоит 30 миллионов рублей, а эти достались Череповцу совершенно бесплатно. Техника не новая: трамваям — по 12−14 лет, но их ресурс не выработан и наполовину. В «Электротрансе» отметили, что они могут проездить еще лет десять.

Теперь на предприятии активно идет обучение персонала — столичные трамвай отличаются от череповецких. Это другая система тормозов — они плавнее, более сложное управление, больше электроники. При этом приезжие вагончики расходуют меньше электроэнергии и оснащены обогреваемыми стеклами для водителей. Камер в них — в два раза больше, чем в местных моделях, восемь.

«Электротранс» за свой счет вез трамваи из столицы. Остальные шесть вагонов доставят в Череповец за две недели. Предполагается, что транспорт выйдет на линию в течение месяца.