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«День последнего противостояния»: РЕН ТВ меняет сетку вещания

12 апреля в 17:26 304 просмотра
, РЕН ТВ меняет сетку вещания. 13 апреля телеканал покажет «День последнего противостояния» (16+).

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Глобальный кризис обострился: весь мир обсуждает возможность начала третьей мировой войны. В связи с происходящим, РЕН ТВ меняет сетку вещания. 13 апреля телеканал покажет «День последнего противостояния» (16+).

Всю пятницу в эфире РЕН ТВ — документальные фильмы о расстановке военных сил мировых сверхдержав. Телеканал проанализирует и покажет самые актуальные данные и сравнит новейшие виды вооружения России и стран НАТО.

В рамках «Дня последнего противостояния» РЕН ТВ покажет документальный проект «Русское оружие против американского» (16+). Зрители узнают, чем Россия может ответить в случае атаки американцев. В чем преимущество нашего оружия? На что способна новая российская винтовка «Точность»? Зачем «морских котиков» США готовят воевать с русскими, и почему американским спецназовцам выдают ампулы с ядом? На эти и многие другие вопросы ответит спецпроект «Русское оружие против американского» — в 20.00.

Кроме спецпроекта «Русское оружие против американского» в течение дня РЕН ТВ представит пять документальных фильмов на самые актуальные темы.

В 9.00 — спецпроект «Танковый бой: лучшие против лучших», который объяснит, какую роль играет российское оружие в Сирии и зачем НАТО перебрасывает войска в район Калининграда.

В 11.00 и 14.00 РЕН ТВ покажет два выпуска «Засекреченных списков» (16+) — «Кому все это НАТО: поход Альянса на Россию» (16+) и «Война-2018: будет ли третья мировая?» (16+).

В 17.00 зрители увидят документальный проект «Бой без правил: русский десант против американского» (16+), который сравнит силы бойцов двух стран.

А в 21.45 на РЕН ТВ — «Битва за небо» (16+), раскрывающий тайны авиации. Зачем ВВС США нужны недоработанные и морально устаревшие самолеты, и какие летные качества сделали российские истребители ПАК ФА лучшими в мире? РЕН ТВ также даст ответ на главный вопрос — кто выиграет в случае воздушного противостояния.

«День последнего противостояния» в эфире РЕН ТВ — в пятницу, 13 апреля, с 9.00 (с перерывами на информационные программы).


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