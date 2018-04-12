Вода в Сердобском районе пошла на убыль

Уровень воды в Сердобском районе Пензенской области пошел на спад. Об этом сообщил руководитель оперативной группы по эвакуации Данило Шапошник.

«Вода сейчас убывает, с утра ее уровень понизился на шесть сантиметров, пик был пройден сегодня утром», — сообщил Данило Шапошник журналистам.

По его словам, продолжается эвакуация людей из затопленного района. Их размещают в городе, обеспечивают питанием, жильем.

«Есть люди, которые отказываются от помощи, просят их не эвакуировать, мы им доставляем воду, еду, медикаменты», — добавил он.

Напомним, в Сердобском районе действует режим чрезвычайной ситуации, утром 12 апреля уровень воды в реке превысил критический (428 см) и достиг отметки в 682 см. Подтоплен 131 дом, 724 придомовые территории.

Режим ЧС объявлен и в Нижнеломовском районе. В зоне подтопления оказались также Каменский, Мокшанский, Иссинский районы. Вода дошла до жителей поселка Мичуринский.