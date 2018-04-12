Губернатор: Обязательно определим размер помощи пострадавшим от паводка

По информации руководителя оперативной группы по эвакуации ГУ МЧС России по Пензенской области Данило Шапошника, в настоящее время в зоне подтопления находится 46 улиц, 131 дом и 1010 приусадебных участков. Максимальный уровень воды на реке Сердобе составил 6,82 м. Критической считается отметка в 4,28 м. К концу дня зафиксирован спад воды на несколько сантиметров.

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, эвакуированы 372 человека, в том числе — 92 ребенка. По желанию людей перевозят либо к родственникам, либо в пункты временного размещения, где пострадавших обеспечивают горячим питанием и всем необходимым. К изолированным половодьем жилым объектам, в которых остались люди, не желающие покинуть свои дома, организована доставка продуктов, медикаментов и питьевой воды.

В Сердобском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Действует несколько пунктов временного размещения — на 40 человек в гостинице «Сердобск», на 100 человек в местном физкультурно-оздоровительном комплексе, а также на 15 человек в Доме ветеранов труда.

Кроме того, из Самары в район направлена на помощь большая группа специалистов Волжского спасательного центра.

Иван Белозерцев уточнил оперативную обстановку и меры по обеспечению безопасности населения.

В гостинице «Сердобск» губернатор пообщался с многодетной жительницей районного центра, выяснил, какая помощь была оказана ее семье в период эвакуации.

«Вопрос с компенсацией будем решать в зависимости от степени материального ущерба. Есть четкие критерии, определенные законом. В соответствии с постановлением правительства области, в обязательном порядке будем определять размер помощи пострадавшим от стихийного бедствия», - пояснил он.

Глава региона посетил также улицу Набережную в городе Сердобске, где открывается вид на затопленное село Пригородное. Распорядился держать ситуацию с обеспечением безопасности граждан на жестком контроле, в круглосуточном режиме, обеспечить четкое взаимодействие органов местного самоуправления и подразделений МЧС.