В Пензе в поселке Мичурино начала отступать вода (видео)

К вечеру 11 апреля эвакуация жителей из подтопленных территорий поселка Мичурино завершилась. Правда, если все дети были эвакуированы, то некоторые взрослые приняли решение остаться на ночевку в своих домах. Вячеслав Адяков — из их числа. На большую землю вышел, чтобы родственники передали ему продукты. Сказал, что воды этой весной оказалась больше, чем предполагали.

«Привозили мешки с песком, но дело в том, что воды оказалось намного больше, чем думали, но не так, как в 2012 году», — рассказал житель поселка Мичурино Вячеслав Адяков.

Вода в Пензятке за день поднялась примерно на полтора метра и достигла окон некоторых домов. Для контроля над ситуацией в Мичурино развернули три поста МЧС и пензенского пожарно-спасательного центра. В их распоряжении — четыре лодки, на которых переправляют людей через затопленные участки.

«В зависимости от потребностей просят, например, сплавать за документами. Пока ситуация не нормализуется, посты также будут стоять», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Утром 12 апреля вода начала отступать. К полудню ее уровень спал до 60 сантиметров, сообщает телеканал «Экспресс».