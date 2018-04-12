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В Пензе в поселке Мичурино начала отступать вода (видео)

12 апреля в 20:06 164 просмотра
, отпала нужда в дежурных постах МЧС.

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В Пензе поселок Мичурино постепенно освобождается из водного плена. 12 апреля вода стала уходить. Таким образом, отпала нужда в дежурных постах МЧС.

К вечеру 11 апреля эвакуация жителей из подтопленных территорий поселка Мичурино завершилась. Правда, если все дети были эвакуированы, то некоторые взрослые приняли решение остаться на ночевку в своих домах. Вячеслав Адяков — из их числа. На большую землю вышел, чтобы родственники передали ему продукты. Сказал, что воды этой весной оказалась больше, чем предполагали.

«Привозили мешки с песком, но дело в том, что воды оказалось намного больше, чем думали, но не так, как в 2012 году», — рассказал житель поселка Мичурино Вячеслав Адяков.

Вода в Пензятке за день поднялась примерно на полтора метра и достигла окон некоторых домов. Для контроля над ситуацией в Мичурино развернули три поста МЧС и пензенского пожарно-спасательного центра. В их распоряжении — четыре лодки, на которых переправляют людей через затопленные участки.

«В зависимости от потребностей просят, например, сплавать за документами. Пока ситуация не нормализуется, посты также будут стоять», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Утром 12 апреля вода начала отступать. К полудню ее уровень спал до 60 сантиметров, сообщает телеканал «Экспресс».


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