«Единая Россия» проведет партийную конференцию по обновлению

«18 — 19 мая планируется проведение партийной конференции в формате расширенного заседания высшего и генерального советов партии. Мы рассмотрим вопросы по двум стратегическим направлениям. Первое — это обновление партии и наращивание нашего мобилизационного потенциала к единому дню голосования. И второе — участие партии в реализации послания президента через весь спектр политических инструментов, начиная от реализации партпроектов и заканчивая законотворческой деятельностью», — рассказал Андрей Турчак.
По его словам, в рамках расширенного заседания ВСГС пройдут внутрипартийные дискуссии при участии секретарей региональных отделений, глав фракций в законодательных собраниях субъектов, руководителей межрегиональных координационных советов, депутатов Государственной Думы.
«Партия совершает разворот в сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальных и региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. Задача конференции — проанализировать и обобщить предложения регионов по целому ряду направлениям», — пояснил он.
Среди тем, которые будут затрагиваться на конференции, Андрей Турчак назвал обновление и развитие партии на ближайшие годы, вопросы партстроительства, эффективности партийных институтов, позиционирования партии, повышение эффективности партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды, реализация послания президента.
«Для нас важно выработать и представить программные предложения, вовлечь в открытый разговор, сделать соавторами в принятии решений максимальное количество рядовых партийцев и наших сторонников на местах, которые, по сути, и составляют электоральное ядро Партии», — сказал он.
Андрей Турчак также указал на то, что эффект от содержательного обновления партии, активизации ее рядов должен стать позитивным фоном для выборных кампаний 2018 года.
«Поэтому и региональные дискуссии, и конференция пройдут в период подготовки к предварительному голосованию», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».