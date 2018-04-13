В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Рецензия на книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»
В Пензе областной суд снял обвинения с велосипедиста, попавшего в яму
Вода в Пензенской области пошла на спад
Вам будет интересно
Наши новости
Губернатор порекомендовал ужесточить меры по выявлению коррупции
Пензенским учреждениям культуры выделили более 23 млн руб
Пик пройден? В Пензе озвучили прогноз по паводковой ситуации
Стало известно, кто самый богатый и кто самый бедный депутат в Пензе
Белозерцев: Нелегальные трудовые отношения — прямое воровство
Прощание с Геннадием Ерошиным состоится 14 апреля
Вода в Пензенской области пошла на спад
Благодаря Левину пензенец добился взыскания задолженности с работодателя
Белозерцев: Надо срочно приводить в порядок города и села
Мичуринский сельсовет хотят присоединить к Пензе

В Кузнецке увеличат площадь врачебно-физкультурного диспансера

13 апреля в 12:04 328 просмотров

Врачебно-физкультурное отделение Кузнецкой детской межрайонной больницы стало филиалом № 1 Пензенского областного врачебно-физкультурного диспансера. В отделение доставят новое оборудование и дополнительную медицинскую мебель.

Отделение оснащено медицинским оборудованием для организации антропометрических измерений, проведения исследований с целью оценки функционального состояния организма. Здесь ведут прием детский хирург, врач-оториноларинголог, врач функциональной диагностики, врач по спортивной медицине. В перспективе — прием на работу еще двух врачей данного профиля, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Планируется приобрести велоэргометр, оборудование для кабинетов врачей-специалистов и дополнительную медицинскую мебель.

«Видя, что проводимая сегодня широкомасштабная работа по пропаганде здорового образа жизни, привлечению населения к физической активности способствуют увеличению числа лиц, активно занимающихся спортом, мы планируем заниматься расширением площадей, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи спортсменам.

Структурно-юридические преобразования и организация работы нашего филиала в Кузнецке позволили активизировать работу по охвату углубленными медицинскими обследованиями лиц, профессионально занимающихся спортом в Кузнецком, Камешкирском, Неверкинском и Сосновоборском районов и, конечно, в самом районном центре. А это более 4000 человек», — отметила главный врач Пензенского областного врачебно-физкультурного диспансера Юлия Смирнова.

На территории Кузнецка функционируют спортивные сборные команды области по 45 видам спорта. Проводят активную работу 68 региональных спортивных федераций.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...