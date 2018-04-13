«Какая бы ситуация не сложилась на предприятии, люди должны получить за свою работу деньги. От работы правоохранительных органов, налоговой службы, органов власти зависит эта ситуация», — отметил он.



Не оставил губернатор без внимания и вопрос легализации труда. В 2017 году удалось узаконить 60 тысяч трудовых отношений.



«Здесь есть проблема: мы легализуем трудовые отношения, наводим порядок, уезжаем, а через два-четыре месяца бизнесмен разрывает договоры, и опять отношения становятся нелегальными.



Мне пришло письмо от женщины, чьи родители живут в Кузнецке. По ее словам, там многие, занимаясь бизнесом, не платят налоги, не оформляют трудовые отношения, особенно это касается мебельного кластера. Это прямое воровство бюджетных средств, нарушение конкуренции. Одни легализуют трудовые отношения, делают отчисления в бюджет, другие — нет, и за счет этого снижают затраты на производство и продают продукцию дешевле. Надо заниматься этим вопросом активнее, наводить порядок», — подчеркнул Иван Белозерцев.