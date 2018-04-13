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Белозерцев: Нелегальные трудовые отношения — прямое воровство

13 апреля в 13:06 340 просмотров
, что порой бизнесмены проводят легализацию лишь для отвода глаз.

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13 апреля на совещании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с руководителями федеральных структур подняли вопрос своевременной выплаты зарплаты и узаконивания трудовых отношений. Глава региона возмутился тем, что порой бизнесмены проводят легализацию лишь для отвода глаз.

«Какая бы ситуация не сложилась на предприятии, люди должны получить за свою работу деньги. От работы правоохранительных органов, налоговой службы, органов власти зависит эта ситуация», — отметил он.

Не оставил губернатор без внимания и вопрос легализации труда. В 2017 году удалось узаконить 60 тысяч трудовых отношений.

«Здесь есть проблема: мы легализуем трудовые отношения, наводим порядок, уезжаем, а через два-четыре месяца бизнесмен разрывает договоры, и опять отношения становятся нелегальными.

Мне пришло письмо от женщины, чьи родители живут в Кузнецке. По ее словам, там многие, занимаясь бизнесом, не платят налоги, не оформляют трудовые отношения, особенно это касается мебельного кластера. Это прямое воровство бюджетных средств, нарушение конкуренции. Одни легализуют трудовые отношения, делают отчисления в бюджет, другие — нет, и за счет этого снижают затраты на производство и продают продукцию дешевле. Надо заниматься этим вопросом активнее, наводить порядок», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: фото Галины Поповой

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