Стало известно, кто самый богатый и кто самый бедный депутат в Пензе

В Пензенской городской Думе опубликовали данные о доходах депутатов за 2017 год. Самым богатым оказался Владимир Сухов.

Генеральный директор ООО «СКБ» заработал в прошлом году 39 642 393,02 руб. Чуть меньше доход — у гендиректора строительной компании «Рисан» Сергея Лисовола (33 817 725,4 руб.), тройку самых богатых замкнул генеральный директор ООО «ЗемСтройИнвест» Юрий Крячко (22 207 672,69 руб.).

Меньше всего заработал в 2017 году коммерческий директор ООО ТП «Снежок» Александр Трутнев — всего 51 960 руб.

Однако информация о доходах народных избранников не полная, в отчете отсутствуют данные о заработке трех депутатов: председателя президиума пензенской областной коллегии адвокатов «Советник» Алексея Шуварина, технического директора АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василия Журавлева и директора ООО «Согласие» Юрия Зиновьева.

В пресс-службе объяснили, что они не обязаны отчитываться о доходах перед аппаратом Гордумы, а подают сведения непосредственно в областное правительство.

«В правительстве мы сведения запросили, в течение семи дней добавим их», — добавили в пресс-службе.

С полным отчетом о доходах депутатов в 2017 году и их имуществе можно ознакомиться здесь.