Пик пройден? В Пензе озвучили прогноз по паводковой ситуации

«Весеннее половодье на пензенском водохранилище началось 5 апреля. За этот период пришло 213 млн кубометов воды. Максимальная приточность была в ночь на 11 апреля, она составила 750 куб. в сек. Максимальный сброс составил 550 кубометров, с этим расходом мы работали в течение суток. В настоящее время сброс убавили до 300 куб. в сек. Пока небольшая приточность будет сохраняться, южные реки отработали свое, но есть еще Уза и Сура. Перед нами стоит задача — собрать воду в водохранилище», — рассказал директор ФГБУ «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов.

По словам начальника Пензенского гидрометеоцентра Валентины Неворотовой, в ночь на 13, 14 и 15 апреля ожидаются морозы, причем самые сильные, до минус шести градусов, — на востоке области.

«На востоке области еще лежит снег, и почва совершенно не оттаяла. А с 16 апреля начнется потепление, 17 и 18 апреля вероятны кратковременные дожди и даже грозы. Но циклона, который бы спровоцировал второй пик паводка и подъем рек, пока нет. Думаю, что реки на юге и севере области сейчас практически заканчивают работать. Правда на Атмисе еще критический уровень воды, конечно, он понижается, но слабо. Воды еще много, ей некуда деваться, она стекает в овраги низины и реки. Приточность еще будет, в основном, на Суре. Там пик еще не прошел», — сообщила она.

Иван Белозерцев отметил слаженную работу комиссии по ЧС в период паводка. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на улучшение ситуации, расслабляться не стоит, так как может быть второй пик паводка и даже третий, поэтому нужно быть готовыми к активной работе в круглосуточном режиме.

«Будем работать до тех пор, пока угроза не спадет. Там, где была вода, необходимо, чтобы созданные комиссии при муниципальных образованиях реально проанализировали положение дел по домовладениям. Людям будет оказана материальная помощь в каждом конкретном случае», — сказал он.

В ходе совещания также отметили, что режим ЧС в связи с паводковой обстановкой сохраняется в Пензенском, Нижнеломовском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Сердобском районах.