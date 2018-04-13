Сотрудницу центра специализированных видов медпомощи задержали за взятку

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 11 апреля заместитель заведующей областного клинического центра специализированных видов медпомощи находилась в здании ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Пензенской области». Там она получила от представителя организации взятку — 46 тысяч рублей.

За это женщина пообещала помочь предпринимателю в заключении договоров с центром без проведения аукционов на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Помимо этого, она договорилась оповещать организацию о запланированных аптекой закупках, а также оказывать общее покровительство по службе.

Сразу после того, как заместитель заведующей получила деньги, ее задержали полицейские.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.