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Искусственный интеллект может предсказывать поведение собак

13 апреля в 15:25 186 просмотров
, способную предугадывать действия собак, исходя из изображения окружающей среды, сообщает телеканал «360».

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Исследователи создали нейросеть, способную предугадывать действия собак, исходя из изображения окружающей среды, сообщает телеканал «360».

Разработчики из США натренировали алгоритм на реальных записях действий собак от первого лица и научили предугадывать их движения на пять кадров вперед.

Для этого на голове собаки закрепили камеру, которая снимала видео с частотой пять кадров в секунду. Также на лапах, хвосте и теле собаки были закреплены инерциальные датчики, которые записывали движения животного. В результате исследователи получили 24 500 кадров, каждому из которых были сопоставлены данные о движениях собаки в момент снимка.

Исследователи создали три нейросетевые модели. Одна предугадывает будущие движения собаки на основе предыдущих, вторая занимается планированием движений — анализирует два кадра и находит последовательность действий, нужную для того, чтобы собака попала из одного местоположения в другое, а третья учится классифицировать объекты в кадре и определять зоны, по которым собака может перемещаться.

Модели имеют разные архитектуры и построены на основе долгой краткосрочной памяти и остаточной нейросети ResNet, недавно швейцарские инженеры с ее помощью научили дрон летать в городе на основе записей с видеорегистраторов.


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