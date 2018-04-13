Пензенским учреждениям культуры выделили более 23 млн руб

В 2018 году учреждения культуры Пензенской области получат 23 млн 725 тысяч 700 рублей из федерального бюджета и еще 2 млн 63 тысяч — из регионального.

В областном министерстве культуры и туризма рассмотрели 44 заявки от 24 муниципальных образований на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в поселениях, где проживает меньше 50 тысяч человек.

Деньги на ремонтные работы получат досуговые центры и дома культуры в Башмаковском, Камешкирском, Малосердобинском, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пачелмском, Пензенском и Спасском районах, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Средства на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений направят в Башмаковский, Вадинский, Иссинский, Кузнецкий, Мокшанский и Пачелмский районы.