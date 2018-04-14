В Череповце все ждут строительства нового моста

Ямочный ремонт на Октябрьском мосту уже проводился, капремонтом здесь планируются заняться в следующем году при наличии финансирования.
На Северном мосту рабочие сейчас доделывают то, что из-за погоды не удалось сделать в прошлом году: гидроизоляцию проезжей части.
В 3,5 километрах от этого моста все в ожидании глобальной стройки второй переправы через Шексну. На этот проект из федерального бюджета направят 100 миллионов рублей.
Работы должны были стартовать в начале апреля, но строителей на месте пока нет. Зато сейчас там появилась свалка — валяются автомобильные детали, стеклопакеты, домашняя утварь, отмечает 35media.