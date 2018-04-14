В Череповце все ждут строительства нового моста

В Череповце с наступлением сезона дорожных работ пришел период ремонта мостов. Как сообщает 35media, этим летом не останутся без внимания обе главные городские переправы. Кроме того, начнется строительство третьей.

Ямочный ремонт на Октябрьском мосту уже проводился, капремонтом здесь планируются заняться в следующем году при наличии финансирования.

На Северном мосту рабочие сейчас доделывают то, что из-за погоды не удалось сделать в прошлом году: гидроизоляцию проезжей части.

В 3,5 километрах от этого моста все в ожидании глобальной стройки второй переправы через Шексну. На этот проект из федерального бюджета направят 100 миллионов рублей.

Работы должны были стартовать в начале апреля, но строителей на месте пока нет. Зато сейчас там появилась свалка — валяются автомобильные детали, стеклопакеты, домашняя утварь, отмечает 35media.