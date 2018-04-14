Жители Нижнеломовского района освободились из «водного плена»

В Нижнеломовском районе Пензенской области вода полностью отошла от домовладений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

За прошедшие сутки отмечено снижение уровня воды на подтопляемых территориях области. От воды освободилось 181 жилой дом и 387 придомовых территорий. Половодье полностью отступило от Нижнеломовского района.

В ведомстве пояснили, что на территории Пензенской области остается подтоплен 131 жилой дом и 761 придомовых территорий в Сердобском и Пензенском районах, размыт участок автомобильной дороги в Иссинском районе.

Из них, в поселке Мичуринский подтоплено 17 придомовых территорий, в Сердобском районе подтопленными остаются 131 жилой дом и 724 придомовых территорий.

Кроме того, в пунктах временного размещения находятся 45 человек, из них 18 детей.

«Проводится комплекс мероприятий по ликвидации последствий весеннего половодья, проведена авиационная разведка с применением беспилотного летательного аппарата, ведется мониторинг уровня талых вод, оказывается адресная помощь населению, организованы лодочные посты, охрана общественного порядка и противопожарная безопасность», — добавили в пресс-службе.

Всего в зонах чрезвычайных ситуаций работают более 300 человек и 80 спецмашин и 30 лодок.