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Бьюти-стилист Светлана Ворошева поделилась своим видением Города Спутника (видео)

13 апреля в 17:11 356 просмотров
«Город Спутник в лицах» стала бьюти-стилист Светлана Ворошева.

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Участником передачи «Город Спутник в лицах» стала бьюти-стилист Светлана Ворошева.

Светлана Ворошева в силу профессии обладает тонким чувством прекрасного, а потому оценивает Спутник с точки зрения и внешней, и внутренней красоты. Во время беседы с ведущим она рассказала о том, что чувствовала, впервые познакомившись с этим удивительным районом, и как воспринимает его сейчас.

На вопрос, чего не хватает Спутнику, Светлана Ворошева, не задумываясь, ответила, что Спутнику хватает всего.

Она призвала жителей Cпутника бережнее обращаться с тем, что с такой любовью построила компания «Термодом».

Бьюти-стилист поделилась идеями развития микрорайона. Например, предложила почаще устраивать в Спутнике выставки современных художников, дизайнеров, мастеров хендмейда, устраивать мастер-классы.

Светлана Ворошева рассказала, что живет в очень дружном доме. У нее сложились доброжелательные отношения с соседями. Жильцы общаются и на детской площадке, когда выходят гулять с малышами, и в другое время.

«После работы мне очень нравится возвращаться в Спутник. Это такое родное место! Здесь мне тепло и уютно, здесь я чувствую, что я дома», — подытожила она.

Узнать больше о Городе Спутнике вы можете на сайте.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=F21pPSCFJV8

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