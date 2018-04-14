В Екатеринбурге появятся 12 новых остановок

Как сообщает obltv.ru, остановочные комплексы появятся на следующих участках:
Кировоградская — Бакинских Комиссаров (в обе стороны)
Кировоградская — Народного фронта (в обе стороны)
Кировоградская — Республиканская (конечная остановка)
Шефская — Совхозная (по четной стороне)
Высоцкого — 40 лет Комсомола (по четной стороне)
Белореченская — Шаумяна (по четной стороне)
Заводская — Татищева
Новомосковский тракт — Лоцмановых (в сторону центра города)
Ясная — Шаумяна (по четной стороне)
Малышева — Луначарского (перенос автобусно-троллейбусной остановки «Дом кино» по нечетной стороне улицы Малышева)
В 2019 году появятся еще четыре остановки: по две на улицах Славянской и Мира, а также по одной на пересечении Новосибирской второй и Эскадронной и в районе Высоцкого, 50.