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В Екатеринбурге появятся 12 новых остановок

13 апреля в 17:12 274 просмотра

В 2018 году в Екатеринбурге появятся 12 новых остановок общественного транспорта. На еще 21 объекте будут смонтированы цифровые информационные табло.

Как сообщает obltv.ru, остановочные комплексы появятся на следующих участках:

Кировоградская — Бакинских Комиссаров (в обе стороны)

Кировоградская — Народного фронта (в обе стороны)

Кировоградская — Республиканская (конечная остановка)

Шефская — Совхозная (по четной стороне)

Высоцкого — 40 лет Комсомола (по четной стороне)

Белореченская — Шаумяна (по четной стороне)

Заводская — Татищева

Новомосковский тракт — Лоцмановых (в сторону центра города)

Ясная — Шаумяна (по четной стороне)

Малышева — Луначарского (перенос автобусно-троллейбусной остановки «Дом кино» по нечетной стороне улицы Малышева)

В 2019 году появятся еще четыре остановки: по две на улицах Славянской и Мира, а также по одной на пересечении Новосибирской второй и Эскадронной и в районе Высоцкого, 50.


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