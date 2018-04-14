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В Пензе продлят время работы пришкольных лагерей (видео)

13 апреля в 19:46 252 просмотра
«Детский отдых — безопасное пространство воспитания и развития ребенка». Встреча прошла в институте регионального развития.

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Летом 2018 года в оздоровительных лагерях смогут отдохнуть около 100 тысяч пензенских детей. Об особенностях их работы говорили на областном семинаре «Детский отдых — безопасное пространство воспитания и развития ребенка». Встреча прошла в институте регионального развития.

В Пензенской области в летние каникулы откроется 421 лагерь: 22 загородных, 29 труда и отдыха, три санаторно-оздоровительных, столько же палаточных и 364 с дневным пребыванием. Время работы последних с 2018 года решено увеличить.

«В 2018-м их работа будет продлена до 18 часов с организацией трехразового питания. Завтрак, обед и полдник. Раньше пришкольные лагеря работали до обеда», — рассказала начальник управления воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей министерства образования Пензенской области Лариса Ушакова.

На семинаре специалисты рассказали о правилах медицинского обслуживания в здравницах и санитарно-гигиенических требованиях. Пожарная безопасность — тема особенно актуальная. Несколько дней назад в Колышлее шестеро детей в школе надышались угарным газом и попали в больницу. Помня о происшествии, проверка лагерей, в том числе — пришкольных, будет проходить еще тщательнее.

«Будет обращено внимание на наличие минерализованных полос у лагерей, граничащих с лесными массивами, исправность путей эвакуации, системы оповещения людей при пожаре, обучение руководителей подразделений, проведение инструктажей, оснащенность первичными средствами пожаротушения», — сказал дознаватель отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Роман Гусев.

На семинар пригласили и сотрудников Госавтоинспекции, которые отмечают, что ежегодно число дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период летних каникул резко возрастает. А потому лучше, чтобы дети были под постоянным присмотром. В лагере день расписан буквально по минутам. Кроме того, в программу включают поездки в кино, музеи и на спортивные площадки. В требования перевозки детей с 2018 года тоже внесены изменения.

«С 1 июля появилось новое требование к перевозке детей — на транспортном средстве должен быть установлен желтый или оранжевый маячок», — рассказал государственный инспектор отдела надзора УГИБДД УМВД России по Пензенской области Андрей Лушников.

Для отдыха детей в 2018-м выделят 4864 путевки в загородные лагеря, на которые будут предоставлены субвенции из бюджета Пензенской области. Родительская плата уменьшится на 500 рублей и составит 3600 рублей. Подать заявку можно на сайте Leto58.ru.

Сообщает телеканал «Экспресс».


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