На «Экспрессе» расскажут интересные факты о госархиве Пензенской области (видео)

Так, совместно с телеканалом «Экспресс» были подготовлены информационные видеоролики, в которых рассказывается об интересных фактах и достижениях регионального государственного архива. Они будут транслироваться в течение трех месяцев (6+). В мае на базе архива откроется выставка, посвященная истории и современности государственной архивной службы России (6+). А в июне планируется открытие межархивной историко-документальной выставки на материалах архивных отделов органов самоуправления Пензенской области (6+).
«Эти документы подтверждают историю, разные этапы развития архивного дела в Пензенской области и Российской Федерации. В государственных и муниципальных архивах хранятся документы как постоянного срока хранения, которые и являются государственной собственностью РФ и Пензенской области, так и документы личного состава», — рассказал председатель комитета по делам архива в Пензенской области Зуфяр Бибарсов.
До конца 2018 года в Пензенской области будут проходить экскурсии и круглые столы с представителями архивных служб других регионов страны, сообщает телеканал «Экспресс».