В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Рецензия на книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»
В Пензе областной суд снял обвинения с велосипедиста, попавшего в яму
Жители Нижнеломовского района освободились из «водного плена»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе будут проверять нецелевое использование и захват земли
На «Эхе Пензы» обсудили будущее фестиваля «Золотая провинция»
Социальную рекламу студентки из Пензы оценили на всероссийском конкурсе
Пензенцу установили «руку Терминатора»
Мичуринцы третьи сутки сидят без газа и электричества
В Пензе продлят время работы пришкольных лагерей
Пьяный грабовец попал под арест за отказ идти в полицию
В Липецкой области начался сезон активности клещей
Бьюти-стилист Светлана Ворошева поделилась своим видением Города Спутника
Жители Нижнеломовского района освободились из «водного плена»

На «Экспрессе» расскажут интересные факты о госархиве Пензенской области (видео)

13 апреля в 19:59 242 просмотра
«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Этим документом в Советском Союзе впервые публично были узаконены принципы и технологии организации архивного дела и фактически подтверждена необходимость существования центрального органа управления архивным строительством. В честь юбилейного года государственный архив Пензенской области готовит несколько мероприятий.

" data-title="На «Экспрессе» расскажут интересные факты о госархиве Пензенской области — Пенза-пресс, рунет за день">

Государственной архивной службе России исполнится 100 лет. Официальным днем ее создания считается 1 июня 1918. Тогда Совет народных комиссаров принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Этим документом в Советском Союзе впервые публично были узаконены принципы и технологии организации архивного дела и фактически подтверждена необходимость существования центрального органа управления архивным строительством. В честь юбилейного года государственный архив Пензенской области готовит несколько мероприятий.

Так, совместно с телеканалом «Экспресс» были подготовлены информационные видеоролики, в которых рассказывается об интересных фактах и достижениях регионального государственного архива. Они будут транслироваться в течение трех месяцев (6+). В мае на базе архива откроется выставка, посвященная истории и современности государственной архивной службы России (6+). А в июне планируется открытие межархивной историко-документальной выставки на материалах архивных отделов органов самоуправления Пензенской области (6+).

«Эти документы подтверждают историю, разные этапы развития архивного дела в Пензенской области и Российской Федерации. В государственных и муниципальных архивах хранятся документы как постоянного срока хранения, которые и являются государственной собственностью РФ и Пензенской области, так и документы личного состава», — рассказал председатель комитета по делам архива в Пензенской области Зуфяр Бибарсов.

До конца 2018 года в Пензенской области будут проходить экскурсии и круглые столы с представителями архивных служб других регионов страны, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...