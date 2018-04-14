На «Экспрессе» расскажут интересные факты о госархиве Пензенской области (видео)

Государственной архивной службе России исполнится 100 лет. Официальным днем ее создания считается 1 июня 1918. Тогда Совет народных комиссаров принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Этим документом в Советском Союзе впервые публично были узаконены принципы и технологии организации архивного дела и фактически подтверждена необходимость существования центрального органа управления архивным строительством. В честь юбилейного года государственный архив Пензенской области готовит несколько мероприятий.

Так, совместно с телеканалом «Экспресс» были подготовлены информационные видеоролики, в которых рассказывается об интересных фактах и достижениях регионального государственного архива. Они будут транслироваться в течение трех месяцев (6+). В мае на базе архива откроется выставка, посвященная истории и современности государственной архивной службы России (6+). А в июне планируется открытие межархивной историко-документальной выставки на материалах архивных отделов органов самоуправления Пензенской области (6+).

«Эти документы подтверждают историю, разные этапы развития архивного дела в Пензенской области и Российской Федерации. В государственных и муниципальных архивах хранятся документы как постоянного срока хранения, которые и являются государственной собственностью РФ и Пензенской области, так и документы личного состава», — рассказал председатель комитета по делам архива в Пензенской области Зуфяр Бибарсов.

До конца 2018 года в Пензенской области будут проходить экскурсии и круглые столы с представителями архивных служб других регионов страны, сообщает телеканал «Экспресс».