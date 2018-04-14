В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Рецензия на книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»
В Пензе областной суд снял обвинения с велосипедиста, попавшего в яму
Жители Нижнеломовского района освободились из «водного плена»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе будут проверять нецелевое использование и захват земли
На «Эхе Пензы» обсудили будущее фестиваля «Золотая провинция»
Пензенцу установили «руку Терминатора»
На «Экспрессе» расскажут интересные факты о госархиве Пензенской области
Мичуринцы третьи сутки сидят без газа и электричества
В Пензе продлят время работы пришкольных лагерей
Пьяный грабовец попал под арест за отказ идти в полицию
В Липецкой области начался сезон активности клещей
Бьюти-стилист Светлана Ворошева поделилась своим видением Города Спутника
Жители Нижнеломовского района освободились из «водного плена»

Социальную рекламу студентки из Пензы оценили на всероссийском конкурсе (видео)

13 апреля в 20:08 266 просмотров
«Я выбираю чистоту», отметило жюри в рамках всероссийского фестиваля социальной рекламы «Искусство жить». Этот ежегодный конкурс призван обратить внимание молодежи на злободневные проблемы.

" data-title="Социальную рекламу студентки из Пензы оценили на всероссийском конкурсе — Пенза-пресс, рунет за день">

Работу студентки четвертого курса пензенского колледжа архитектуры и строительства Анастасии Шкуровой «Я выбираю чистоту», отметило жюри в рамках всероссийского фестиваля социальной рекламы «Искусство жить». Этот ежегодный конкурс призван обратить внимание молодежи на злободневные проблемы.

«Выбрала такую работу, из-за проблем экологии, которую часто загрязняют люди. Выходят, например, из автобуса и выкидывают тот же билетик. Призываю следить за чистотой и подавать пример ближнему», — сказала она.

«Благодаря таким работам, через творческий взгляд, снятие роликов, создание плакатов, молодежь обращает внимание на, кажется, обычные вещи, которые очень проблематичны», — отметила пресс-секретарь регионального отделения «Молодая гвардия» Оксана Жалнина.

Всего в фестивале «Искусство жить» приняло участие около 500 человек из 85 регионов страны. Работы, которые отмечены членами жюри, в числе которых и плакат Анастасии Шкуровой, в ближайшее время будут выставлены на показ во всех городах России и появятся на уличных баннерах, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...