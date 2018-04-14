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На «Эхе Пензы» обсудили будущее фестиваля «Золотая провинция» (видео)

13 апреля в 20:11 264 просмотра
«Золотая провинция» (12+), и каким он может стать со временем, в эфире радио «Эхо Пензы» говорили его организатор Наталья Тескина и критик, дочь известного актера Олега Ефремова — Анастасия Ефремова.

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Каким задумывался театральный фестиваль «Золотая провинция» (12+), и каким он может стать со временем, в эфире радио «Эхо Пензы» говорили его организатор Наталья Тескина и критик, дочь известного актера Олега Ефремова — Анастасия Ефремова.

«Фестиваль ждут и уже спрашивают, когда и что будет в 2019-м. Все залы и балконы забиты — аншлаг. Тем более, мы работаем на трех площадках в Кузнецке», — рассказала Наталья Тескина.

«Бывают случаи фестивальной деформацией спектакля, когда, допустим, я видела его в других условиях, и сейчас они другие. Так произошло с театром Zero, который я очень люблю, он открывал фестиваль», — отметила Анастасия Ефремова.

Наталья Тескина добавила, что давно хочет разделить «Золотую провинцию» на два фестиваля. Первый — профессиональный, а второй — для детей и любителей. В 2019 году организаторы постараются обеспечить интерактивную связь со зрителем, чтобы узнать о предпочтениях публики.

Фестиваль закроется 14 апреля, спектаклем «Палачи» (16+) известного пермского театра «У моста». 13 апреля артисты из Перми показали «Мастера и Маргариту» (16+), сообщает телеканал «Экспресс».


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