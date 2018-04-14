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В Пензе будут проверять нецелевое использование и захват земли (видео)

13 апреля в 20:16 256 просмотров
, около 600, связаны с использованием земли без документов, еще 53 связаны с нарушением разрешенного использования и примерно столько же, с нарушением договорных отношений.

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На территории Пензы в 2017 году произошло почти 700 нарушений в сфере земельного законодательства. Об этом заявила начальник отдела муниципального земельного контроля на заседании комиссии Гордумы. Большинство нарушений, около 600, связаны с использованием земли без документов, еще 53 связаны с нарушением разрешенного использования и примерно столько же, с нарушением договорных отношений.

«Гражданам, осуществившим самовольное занятие или нецелевое использование земельных участков, выдаются предписания для исполнения, по результатам которых проводится проверка. В случае неустранения гражданами либо юридическими лицами нарушений земельного законодательства, дело направляется на рассмотрение в судебные органы», — рассказала начальник отдела муниципального земельного контроля администрации Пензы Светлана Александрова.

В 2017 году пензенцы получили больше 200 таких предписаний. Специалисты отдела обнаружили больше 100 незаконно установленных торговых киосков и больше 70 заборов, гаражей, шлагбаумов, которые установили без разрешения.

Три юридических лица привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 420 тысяч рублей. Двое из них использовали участки не по назначению, а третье юридическое лицо заняло участок самовольно. Всего в Пензе 150 подобных территорий, информация по каждой направлена в полицию, сообщает телеканал «Экспресс».


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