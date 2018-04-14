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Пензенские осужденные познают основы христианской нравственности (видео)

13 апреля в 20:26 350 просмотров

В исправительной колонии № 1 Пензы открыли воскресную школу для осужденных. У них появилась возможность овладеть основами вероучительных дисциплин. Свою работу школа начала с божественной литургии.

Идея открыть воскресную школу зародилась у руководства регионального управления ФСИН в 2017 году. С того времени сотрудники учреждения обдумывали, как она будет выглядеть, как будет организовано обучение. Уже известно, что просвещением осужденных займутся сотрудники пензенской епархии.

«Это новая страница работы РПЦ в местах лишения свободы, которая будет открывать определенные горизонты для осужденных, которые захотят познать «Закон Божий». И для нас, как для сотрудников, которые исполняют уголовное наказание — это большое подспорье в их исправлении», — сказал заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

Под духовным наставлением куратора воскресной школы ученикам предстоит изучить «Историю русской православной церкви», «Закон Божий», познать «Основы христианской нравственности». Планируется, что занятия в воскресной школе будут проходить раз в неделю, сообщает телеканал «Экспресс».


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