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Пензенская «Юность» обыграла ростовскую «Шахту» (видео)

13 апреля в 20:28 298 просмотров
«Суперлиги» вышел на финишную прямую. 12 апреля пензенская «Юность» принимала на домашней площадке клуб «Шахты» из Ростовской области.

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Чемпионат России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона «Суперлиги» вышел на финишную прямую. 12 апреля пензенская «Юность» принимала на домашней площадке клуб «Шахты» из Ростовской области.

Первая четверть завершилась с минимальным преимуществом хозяек площадки — 19:18. Буквально под копирку прошел и второй отрезок встречи. На большой перерыв команды ушли при счете — 38:37.

Гости сумели навязать свои игру в третьей четверти и даже вышли в лидеры 59:58, но «Юность» приложила максимум усилий, чтобы добиться победы. Финальная сирена зафиксировала победу дружины Дмитрия Нестеровского со счетом 76:73. Самыми результативными в составе пензенского клуба стали Ольга Сизякова, она принесла команде 20 очков, а также Полина Мартынова и Александра Плясова, они набрали по 14 очков, сообщает телеканал «Экспресс».


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