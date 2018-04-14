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В преддверии Дня Победы пензенцы смогут проверить свои знания по истории

14 апреля в 12:31 280 просмотров
(6+) по истории Великой Отечественной войны. Организатором тестирования выступит Молодежный парламент Пензенской области.

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21 апреля в стране пройдет всероссийский тест (6+) по истории Великой Отечественной войны. Организатором тестирования выступит Молодежный парламент Пензенской области.

«Историю Великой Отечественной войны важно знать, чтобы до наших детей дошла достоверная и неискаженная информация. С каждым годом к участию в тестировании присоединяется все больше людей. Эта акция — дополнительный повод освежить свои знания, открыть для себя новые факты о войне, почтить память героев», — отметила координатор акции, депутат Молодежного парламента при Заксобре области Наталья Левина.

В Пензенской области на проведение акции уже откликнулись около 100 образовательных организаций. Участники должны будут ответить на 30 вопросов, посвященных военным событиям, военачальникам, партизанскому движению, культуре, жизни в тылу и т. д.

21 апреля все желающие смогут пройти тест (6+) на базе Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ул. Пушкина, 137), Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ул. Германа Титова, д. 28, ауд. 2403), Многофункционального молодежного центра Пензенской области (ул. Кирова, 51), Гимназии № 42 (ул. Ульяновская, 34а), школы № 49 (ул. Кирова, 55б), школы № 69 (Терновского, 168), школы № 77 (ул. Можайского, 1), а также онлайн — на сайте проекта КДГР. РФ. Начало — в 11.00.


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