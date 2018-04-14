Проект строительства нового корпуса пензенского онкоцентра готов

По словам сотрудников диспансера, сейчас больница переполнена. В здании, рассчитанном на 480 коек, лежит 500 пациентов. В частности, большой поток пациентов обусловлен ростом выявляемости заболеваний.



«То, что выявляемость увеличивается, — это хорошо. Этот дает возможность вовремя оказать человеку помощь и продлить жизнь. Нам надо работать над тем, чтобы приступить к строительству нового онкологического корпуса и заниматься профессиональной подготовкой врачей, чтобы самые современные методики были у нас использованы. Другого пути у нас нет. Корпус надо строить», — сказал глава региона.





Как сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков, проект нового корпуса уже разработан, сейчас завершается его экспертиза.



Иван Белозерцев отметил положительные отзывы пациентов о медицинском персонале, но порекомендовал больше освещать вопросы оказания помощи.



«Надо разъяснять пациентам, почему им приходится долго ждать госпитализации, результатов анализов. Возможно, стоит организовать передачу на телевидении, чтобы в ее рамках были прямые включения с пациентами и они могли бы рассказать о проблемах. Важна обратная связь», — подчеркнул он.