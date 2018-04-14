В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Рецензия на книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»
В Пензе областной суд снял обвинения с велосипедиста, попавшего в яму
Стало известно, кто самый богатый и кто самый бедный депутат в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Космонавт Самокутяев поздравил иссинскую молодежь с праздником
Чем опасен избыточный вес у ребенка
Белозерцев поручил изыскать средства на новый фонтан в центре Пензы
В Пензенской области водители-новички стали реже попадать в ДТП
Пензенская команда КВН выступит с новой программой в Москве
В Пензе проверили готовность водоотводящих кюветов к паводку
Статус ТОСЭР позволит привлечь Сердобску 14 млрд руб
Конкурс «Селфи с избирательного участка» от «Пенза-Пресс». 3 страница
Конкурс «Селфи с избирательного участка» от «Пенза-Пресс». 2 страница
Пензенец обналичил фальшивые купюры на 200 тыс. руб

Юные пензенские футболисты стали обладателями кубка Поликарпова

14 апреля в 15:49 156 просмотров

В Москве состоялся турнир памяти известных футболистов ЦСКА Григория и Владимира Федотовых. В соревнованиях приняли участие пензенцы.

В турнире, который проходил с 9 по 12 апреля, приняли участие 20 команд из Москвы, Нижнего Новгорода, Махачкалы, Владивостока и других футбольных городов России, состоящие из спортсменов 2007 года рождения.

Пензу представляли воспитанники клуба «Зенит» во главе с тренером Михаилом Крюковым. Футболисты выступили достойно и получили хорошую игровую практику, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В турнире пензенцы одержали победу над футболистами команды «Луч-Энергия» из Владивостока и завоевали кубок Поликарпова.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/penzenskie_futbolisty_zavoevali_kubok_polikarpova_/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...