Юные пензенские футболисты стали обладателями кубка Поликарпова

В Москве состоялся турнир памяти известных футболистов ЦСКА Григория и Владимира Федотовых. В соревнованиях приняли участие пензенцы.

В турнире, который проходил с 9 по 12 апреля, приняли участие 20 команд из Москвы, Нижнего Новгорода, Махачкалы, Владивостока и других футбольных городов России, состоящие из спортсменов 2007 года рождения.

Пензу представляли воспитанники клуба «Зенит» во главе с тренером Михаилом Крюковым. Футболисты выступили достойно и получили хорошую игровую практику, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В турнире пензенцы одержали победу над футболистами команды «Луч-Энергия» из Владивостока и завоевали кубок Поликарпова.