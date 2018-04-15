На Красную горку в Пензе пустили дополнительный рейс

15 апреля на Красную горку организовано дополнительное транспортное сообщение по направлению «Пенза-I — Восточное кладбище». Работу маршрута првоерил мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщила начальник управления траспорта и связи города Юлия Еремина, автобусы вышли на маршрут в семь утра. Последний рейс отправитс с кладбища в 15.00.

«В настоящее время работает четыре единицы подвижного состава, три автобуса большого класса и один — среднего. Стоимость проезда составляет 20 рублей», — добавила она.

До Ново-западного и Ахунского кладбищ доехать можно на троллейбусе № 8 «ул. Мира — стадион Пенза», на автобусах № 30 «Арбековская застава — Аэропорт» и № 99 «Арбековская застава — Засурье» соответственно, напоминает пресс-служба горадминистрации.

«Сегодня православные посещают могилы усопших, приводят их в порядок и поминают ушедших родных. Необходимо, чтобы каждый желающий смог посетить могилы своих близких». — поручил Виктор Кувайцев.