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Минфин сделал прогноз по курсу рубля

15 апреля в 10:13 650 просмотров
, которым ведомство считает 58−60 рублей за доллар, пишут «Известия».

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Минфин ожидает возвращения курса рубля к равновесному уровню, которым ведомство считает 58−60 рублей за доллар, пишут «Известия».

«58, 59, может быть, 60, по крайней мере такой курс был равновесным на протяжении нескольких месяцев», — сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире передачи «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

По его мнению, в начале недели курс колебался из-за реакции бирж на введение очередного пакета санкций США в отношении РФ, однако ситуация постепенно стабилизируется.

Напомним, 9 апреля финансовые рынки России отреагировали на расширение санкций резким обвалом. Было зафиксировано резкое падение курса рубля.


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