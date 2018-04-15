Минфин сделал прогноз по курсу рубля

«58, 59, может быть, 60, по крайней мере такой курс был равновесным на протяжении нескольких месяцев», — сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире передачи «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

По его мнению, в начале недели курс колебался из-за реакции бирж на введение очередного пакета санкций США в отношении РФ, однако ситуация постепенно стабилизируется.

Напомним, 9 апреля финансовые рынки России отреагировали на расширение санкций резким обвалом. Было зафиксировано резкое падение курса рубля.