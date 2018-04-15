На проезде Чкалова произошел пожар

В Пензе на проезде Чкалова в ночь на 15 апреля произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 00.30. На место выехали семь человек на двух машинах.

В результате огонь уничтожил стену между ванной комнатой и кухней.