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На проезде Чкалова произошел пожар

15 апреля в 11:44 518 просмотров

В Пензе на проезде Чкалова в ночь на 15 апреля произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 00.30. На место выехали семь человек на двух машинах.

В результате огонь уничтожил стену между ванной комнатой и кухней.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6761121/

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