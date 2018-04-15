В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Рецензия на книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»
В Пензе областной суд снял обвинения с велосипедиста, попавшего в яму
Стало известно, кто самый богатый и кто самый бедный депутат в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
В пензенском вузе можно повернуть Землю вспять
На майские праздники из Пензы пустят 9 дополнительных поездов
В Сердобске две реки слились в одно озеро
Мэр Пензы проверил реализацию проекта БКД
В Пензе по просьбам пассажиров 17 апреля назначат электрички
Добровольцы вышли навести порядок в Пензе
В Пензе откроют «горячую линию» по иммунизации
Белозерцев призвал поддержать «Дизелист»
На Красную горку в Пензе пустили дополнительный рейс
Погода в Пензе на 15 апреля

В Пензенской области начался пожароопасный сезон. Уже 8 возгораний

15 апреля в 12:38 464 просмотра

15 апреля в Пензенской области стартовал пожароопасный сезон. Продлится он до 15 октября.

«Многие жители частного жилого сектора приступили к уборке своих придомовых участков. Обращаем внимание граждан, что при сжигании мусора необходимо соблюдать основные правила пожарной безопасности, расчистить территорию от сгораемого мусора, сжигание производить в бочке, на расстоянии от строений и высоких деревьев, рядом подготовить первичные средства пожаротушения (бутылки с водой или огнетушитель). В ветреную погоду сжигание запрещено», — напомнили в управлении.

За минувшие сутки на территории области уже зарегистрировано восемь случаев загорания мусора и сухой травы в Бековском, Никольском, Спасском, Пензенском, Бессоновском районах области, а также в поселке Заря-2 города Пензы.

Всех, кто обнаружит пожар, просят звонить по телефонам 101 или 112.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...