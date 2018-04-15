В Пензенской области начался пожароопасный сезон. Уже 8 возгораний

15 апреля в Пензенской области стартовал пожароопасный сезон. Продлится он до 15 октября.

«Многие жители частного жилого сектора приступили к уборке своих придомовых участков. Обращаем внимание граждан, что при сжигании мусора необходимо соблюдать основные правила пожарной безопасности, расчистить территорию от сгораемого мусора, сжигание производить в бочке, на расстоянии от строений и высоких деревьев, рядом подготовить первичные средства пожаротушения (бутылки с водой или огнетушитель). В ветреную погоду сжигание запрещено», — напомнили в управлении.

За минувшие сутки на территории области уже зарегистрировано восемь случаев загорания мусора и сухой травы в Бековском, Никольском, Спасском, Пензенском, Бессоновском районах области, а также в поселке Заря-2 города Пензы.

Всех, кто обнаружит пожар, просят звонить по телефонам 101 или 112.