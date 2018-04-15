В Пензе откроют «горячую линию» по иммунизации

С 16 по 30 апреля в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области будет работать «горячая линия» (0+) для обращений граждан по вопросам иммунизации.

Как пояснили в пресс-службе управления, мероприятие пройдет в рамках проведения мероприятий, посвященных Европейской неделе иммунизации.

Сотрудники ведомства ответят на вопросы о том, какие вакцины используются в нашей стране, какие прививки жители могут получить бесплатно, а какие придется делать за свой счет, насколько эффективны и безопасны прививки, где можно сделать прививку взрослым и детям, в том числе — тем, кто собирается выехать за рубеж.

Позвонить можно по номерам 8−800−707−64−22; (8412) 66−09−48 с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 10.00 до 15.45, (перерыв — с 12.00 до 12.45).