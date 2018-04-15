Мэр Пензы проверил реализацию проекта БКД

В частности, чиновники проверили ход работ на ул. Одесской. Сейчас там проводится фрезеровка асфальта. Работы выполняют две бригады специалистов, которые также производят демонтаж бордюрного камня, сообщает пресс-служба мэрии.
«Параллельно с подготовительными мероприятиями, необходимо работать с прилегающим к проезжей части газоном: надо срезать излишки грунта, чтобы он не был выше вновь установленных бордюрных камней. В перспективе это поможет исключить загрязнение проезжей части», — отметил Виктор Кувайцев и обратил внимание на организацию правильного отвода воды.