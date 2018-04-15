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Мэр Пензы проверил реализацию проекта БКД

15 апреля в 15:18 276 просмотров
, с которыми заключены контракты по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.

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15 апреля глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и вице-мэр Юрий Ильин проверили ход работ подрядных организаций, с которыми заключены контракты по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.

В частности, чиновники проверили ход работ на ул. Одесской. Сейчас там проводится фрезеровка асфальта. Работы выполняют две бригады специалистов, которые также производят демонтаж бордюрного камня, сообщает пресс-служба мэрии.

«Параллельно с подготовительными мероприятиями, необходимо работать с прилегающим к проезжей части газоном: надо срезать излишки грунта, чтобы он не был выше вновь установленных бордюрных камней. В перспективе это поможет исключить загрязнение проезжей части», — отметил Виктор Кувайцев и обратил внимание на организацию правильного отвода воды.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_gorod_s_kazhdym_dnem_stanovitsya_vse_chishche/

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