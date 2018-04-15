В Пензе старинные документы спасают с помощью новейших технологий (видео)

Областной Госархив рискует потерять из своего фонда более шести тысяч документов. Это записи актов гражданского состояния и переплеты сведений о результатах проведения ревизий податного населения Российской империи. Первоисточникам — несколько сотен лет. Они настолько обветшали, что в них постепенно исчезают сделанные чернилами записи. Чтобы их не утратить, специалисты архива проводят работу по оцифровке.

Новейшие технологии спасают старинные документы. Планетарный сканер в Госархиве Пензенской области — сейчас самое важное и востребованное устройство. С помощью него можно сохранить ветхие рукописи, которые существуют уже несколько столетий. Со временем тексты первоисточников начинают исчезать. Чтобы не утратить ценные исторические сведения, специалисты проводят работу по оцифровке бумаг.

«Это очень трудоемкий процесс. Документы все в достаточно плохом состоянии, то есть иногда приходится работать буквально с каждым листом. У каждого листочка приходится отгибать уголочки, разглаживать, распрямлять, прижимать, потому что иногда открываешь дело, а там все сложено гармошечкой», — рассказала начальник отдела информационного обеспечения и использования документов Государственного архива Пензенской области Светлана Беляева.

Планетарный сканер позволяет оцифровать без особого труда книги толщиной до 10 сантиметров. Их помещают в так называемую книжную колыбель и прижимают стеклом, обеспечивая размещение страниц в одной плоскости. На то, чтобы отсканировать один разворот, уходит две минуты.

Так, на оцифровку книги, которая насчитывает чуть более 400 страниц, уйдет примерно пять дней. Однако большинство старинных документов соединены в переплеты гораздо толще. Записи актов гражданского состояния, которые называют метрическими книгами, а также ревизские сказки, то есть сведения о результатах проведения ревизий податного населения Российской империи — это огромные тома. Например, ревизская сказка за 1782 год насчитывает не менее двух тысяч страниц. На то, чтобы полностью оцифровать эту книгу, уйдет как минимум 2, 5 недели.

Работа по оцифровке в областном Госархиве началась еще в 2001 году — с появлением первых планшетных сканеров. Однако тогда техника не позволяла переносить печатные тексты в электронный формат в больших объемах. Современный планетарный сканер здесь — с 2010 года. Несмотря на то, что на нем работают почти без перерывов каждый день, за все эти годы удалось оцифровать не более трех процентов от всего фонда архива. В местных хранилищах насчитывается более полутора миллиона различных документов. По словам специалистов, шесть тысяч из них находятся в очень плачевном состоянии. Оцифровку нужно проводить немедленно, а для того, чтобы ускорить этот процесс, нужны средства.

«В марте было направлено письмо руководителю Росархива о выделении 6 миллионов 900 тысяч рублей. Официально на сегодняшний день мы получили ответ — при пересмотре федерального бюджета эти деньги будут заложены, и соответственно эта работа по оцифровке документов с угасающим текстом, которые мы можем утратить из-за ветхости — эта работа будет продолжена», — сообщил председатель комитета по делам архива в Пензенской области Зуфяр Бибарсов.

Благодаря выделенным средствам в пензенский Госархив смогут приехать специалисты из других городов со своим оборудованием. Эксперты подсчитали, что этих денег хватит на то, чтобы в ближайшие два года увеличить число оцифрованных исторических документов на 20 процентов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».