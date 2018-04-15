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В пензенском вузе можно повернуть Землю вспять

15 апреля в 17:21 46 просмотров
, посмотреть на звезды можно в педагогическом институте. В вузе работает музей астрономии. Групповые экскурсии проводят для всех желающих. Экспозиция состоит из макетов спутников и небесных тел, фотогалерей и видеоматериалов. Здесь можно повернуть Землю вспять и даже запустить ракету.

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Пока пензенский планетарий реконструируют, посмотреть на звезды можно в педагогическом институте. В вузе работает музей астрономии. Групповые экскурсии проводят для всех желающих. Экспозиция состоит из макетов спутников и небесных тел, фотогалерей и видеоматериалов. Здесь можно повернуть Землю вспять и даже запустить ракету.

«Итак, выполним обратный отсчет, 5, 4, 3, 2, 1 Пуск. Как видим, топливо сгорает, отработавшие газы бьют вниз, а сам объект взлетает наверх», — рассказывает куратор музея занимательных наук педагогического института им. В. Г. Белинского Алексей Киндаев.

За семь лет работы музей посетили тысячи школьников и студентов. Здесь можно познакомиться с историей вселенной, узнать легенды о созвездиях, сравнить размеры нашей планеты с другими небесными телами, выяснить, возможна ли жизнь на марсе и сразиться в интеллектуальном поединке со знатоками астрономии.

Отдельная часть экспозиции посвящена истории космонавтики. Фотогалерея с портретами российских и зарубежных покорителей космоса — одна из самых популярных выставочных зон, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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