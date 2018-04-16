В Пензе стартовала пора ярмарок вакансий для выпускников (видео)

Совсем скоро начнется пора экзаменов для выпускников профессиональных учебных заведений. А значит, и головная боль, где найти подходящее место работы. Не секрет, что молодым специалистам без опыта трудно устроиться по специальности. Действующая ранее система распределения выпускников давно канула в Лету. Чтобы трудоустроить своих студентов, некоторые пензенские учебные заведения решили самостоятельно искать пути взаимодействия с потенциальными работодателями.

Встретиться лицом к лицу со своим будущим работодателем. Для будущих выпускников Пензенского социально-педагогического колледжа нет ничего проще. Учебное заведение проводит ярмарку вакансий, куда приглашает директоров школ, детских садов, центров творчества и других потенциальных работодателей.

Для важных гостей — мастер-классы и презентации новых компетенций. К примеру, учителя физкультуры теперь могут преподавать не только в школах, но и проводить занятия в санаториях для детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги начальных классов и воспитатели детских садов хорошо разбираются в робототехнике и умеют пользоваться современным интерактивным оборудованием. Идти в ногу со временем позволяют дополнительные образовательные программы, которые создаются, учитывая потребности рынка труда.

«Перспектива развития дополнительного образования опять-таки зависит от социальных партнеров. Буквально недавно у нас поступил звонок с детского садика, где воспитатели просят, чтобы мы организовали курсы профессиональной переподготовки по возможности воспитателя изучения английского языка», — рассказала руководитель регионального ресурсного центра Марина Ульянкина.

На запросы работодателей в социально-педагогическом колледже стараются реагировать быстро. Так, например, углубленное изучение того же английского языка будущими воспитателями запланировали организовать уже в следующем учебном году.

«Для нас сегодня праздник. Мы с огромным удовольствием, оставив важные дела, посреди рабочего дня приехали в гости к этому прекрасному учебному заведению. Причина очень проста — хорошее качество подготовки студентов. Тот уровень, который здесь дают выпускникам, студентам, он очень высок», — отметила директор средней школы N47 г. Пензы Нелли Шумилина.

В программе ярмарки вакансий — выступления педагогов школ и детских садов. Но самое главное — это личное общение с выпускниками колледжа.

«Данное мероприятие для нас очень полезно и актуально. Нам не придется обивать пороги школ, детских садов, школ творчества, различных центров детского творчества, чтобы найти себе работу. Директора этих заведений приходят к нам сами и предлагают нам вакансии», — сказала выпускница Пензенского социально-педагогического колледжа Евгения Базаева.

В планах педагогов социально-педагогического колледжа — ярмарки вакансий для выпускников всех профилей обучения, включая юриспруденцию, сервис и туризм, информатику и вычислительную технику. А также развитие так называемого дуального обучения, когда студент одновременно учится и работает по специальности, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».