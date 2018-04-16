В Пензенской области паводок пошел на убыль

16 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе ведиоконференции с главами администраций районов обсудил паводковую ситуацию в регионе, а также проблему, связанную с потреблением газа.

Иван Белозерцев попросил глав администраций наиболее проблемных по паводку районов отчитаться о том, как складывается ситуация в настоящее время.

По словам главы администрации Нижнеломовского района Николая Уракчеева, где ранее был объявлен режим ЧС, ситуация стабилизировалась, подтопленными остаются два дома.

В Сердобском районе паводок также идет на убыль.

«Уровень воды — 5,05 м, от 1140 домов осталось 390 домов подтоплено. Люди возвращаются в свои жилища. 20 людей осталось в пунктах размещения», — рассказал глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.

В Мокшанском районе ситуация также улучшилась: уровень воды упал 11 апреля после полудня.

«Держите ситуацию на контроле, обеспечивайте людей всем необходимым», — призвал губернатор.

Он поручил оценить ущерб стихийного бедствия и помочь всем пострадавшим.

Напомним, в первую неделю апреля в Пензенской области начался паводок, особенно сильно подтопило Сердобский и Нижнеломовский районы. В зоне паводка в Сердобском районе оказались 46 улиц, 131 дом и более 1000 приусадебных участков. Реки Сердоба и Нечайка слились. С 10 апреля там был объявлен режим ЧС. За это время были эвакуированы почти 400 человек, в том числе — дети, пожилые и инвалиды.

В Нижнеломовском районе из-за паводка затопило четыре населенных пункта — город Нижний Ломов, село Пешая Слобода, Большой Мичкас и поселок Норовка. Уровень воды в реке Ломовка поднялся на 266 сантиметров.